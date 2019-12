Po poročanju Sportala je s Koper Primorsko pogodbo že prekinil 28-letni ameriški branilec Holt, ki se je slovenskim državnim in pokalnim prvakom pridružil pred letošnjo sezono.

Kot poroča EkipaSN, je Holt že podpisal z Astano, za katero je igral pred prihodom v Koper. Skupaj s Šiškom ga tudi ni bilo v kadru ob zadnjem porazu proti Crveni Zvezdi.

Najbolj talentirani član primorske zasedbe pa je blizu dogovora z ekipo Bayerna iz Münchna, omenja pa se še ponudbe evroligaških klubov Maccabi Tel Aviv in Olimpia Milano.

Pred tekmo 13. kroga slovenskega prvenstva so zaradi neizpolnjenih finančnih obveznosti klub zapustili Marko Jagodić Kuridža, Lance Harris in Marjan Čakarun.

Odšel je tudi glavni trener Jurica Golemac. Kot je poročala Ekipa SN, je glavno vlogo na klopi prevzel nekdanji slovenski reprezentant Goran Jagodnik, tehnični direktor in vodja mladinskega pogona.

Predsednik kluba Gregor Vuga je sicer zagotovil, da klub ne bo propadel, kljub finančnim težavam in odhodom najboljših igralcev ter trenerja Jurice Golemca. Z denarjem, ki se je sprostil ob odhodih igralcev, bodo lažje premostili težave in izpeljali sezono do konca.

Po podatkih, dostopnih na spletni strani stop-neplačniki, imata družbi, ki upravljata klub, blokirane vse poslovne račune.