Tradicija sega v leto 1955, ko je lokalni časopis v Koloradu objavil napačno številko za otroške klice božičku. Klici so šli na vojaško številko Letalske obrambe Severne Amerike (Norad) in polkovnik Harry Shoup ni hotel razočarati otrok. Pokazal je dobro voljo in ukazal podrejenim, naj odgovarjajo na klice ter otroke seznanjajo z lokacijo Božička na nebu.

Z leti se je zadeva razvila v veliko operacijo in danes Božička spremlja 1500 prostovoljcev, ki odgovarjajo na telefonske klice in elektronsko pošto. Obstaja tudi interaktivna spletna stran www.noradsanta.org, na kateri je videti, kje je v določenem trenutku Božiček, otroci pa lahko še kaj mimogrede izvedo o določenih krajih sveta.

Norad sporoča, da Božička spremljajo s pomočjo satelitov, ki zaznavajo toplotno žarčenje rdečega smrčka jelena Rudolfa. Na spletni strani se tudi vidi, koliko milijard daril je Božiček že razdelil.

Spletno stran za sledenje Božičku vsako leto obišče okoli 15 milijonov ljudi iz več kot 200 držav po svetu. Norad ljudi o poti Božička obvešča tudi prek družbenih omrežij Facebook, Twitter in Instagram ter prek Youtuba.