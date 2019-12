Tajfun je kopno dosegel popoldne po lokalnem času na jugu otoka Samar. Spremljajo ga vetrovi s sunki do 150 kilometrov na uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ljudi na obalnih območjih, ki bi jih lahko ogrozili plazovi in poplave, so evakuirali, so sporočile lokalne oblasti. Njihovo točno številno ni znano. "Nekatere družine se upirajo evakuaciji, saj želijo božič praznovati doma. Vendar jih bodo lokalni uradniki prisilili k evakuaciji, če ne bodo upoštevali naših opozoril," so navedli v regionalni civilni zaščiti.

Več kot 21.000 ljudi, ki so bili na poti domov, pa je obstalo v pristaniščih, saj trajekti zaradi tajfuna ne plujejo. V pristaniščih so ostale zasidrane vse ladje, namenjene proti otokom v osrednjem delu Filipinov. Odpovedali so tudi številne komercialne polete, tako da so številni obstali tudi na letališčih.

Državna meteorološka služba je sporočila, da obalnim območjem na Samarju in bližnjem otoku Leyte grozijo dvometrski valovi. Hiše iz lesa bi lahko bile močno poškodovane, so opozorili.

Phanfone, kar pomeni žival, gre po podobni poti kot najbolj smrtonosen tajfun Haiyan v zgodovini države, ki je leta 2013 zahteval 7300 smrtnih žrtev oziroma pogrešanih. "Prizadevamo si, da ne bi bilo nobene smrtne žrtve," so povedali na regionalni civilni zaščiti.

Prestolnico Manila, kamor bo prinesel zmerne do močne vetrove, bo predvidoma dosegel v sredo. Kopno bo zapustil v četrtek, ko bo pot nadaljeval v Južnokitajskem morju.

To otoško državo sicer vsako leto prizadene okoli 20 tajfunov in neurij, ki povzročijo veliko škodo in pogosto zahtevajo tudi smrtne žrtve.