Kot so sporočili iz omenjenega društva, je v letošnji akciji sodelovalo več kot 40 vrtcev in osnovnih šol iz 45 krajev s Celjskega, ki so predlagali za obdaritev 1111 otrok. Božičkova tovarna daril je obratovala od 29. novembra do 20. decembra. Skupaj pa je 15 prostovoljcev opravilo 1950 ur.

V društvu pa so letos prvič decembra izvajali še projekt Enostavno solidaren, v katerem so s pomočjo SMS-donacij zbirali sredstva za simbolično obdarovanje starostnikov, v znak pozornosti in hvaležnosti. Z zbranimi sredstvi so lahko obdarili 150 starostnikov.

Ob koncu zbiranja daril so jih prostovoljci skupaj s poklicnimi in prostovoljnimi gasilci iz celjske regije ter letos prvič tudi celjskimi policisti, ki so priskočili na pomoč, osebno dostavili na 460 naslovov in tako skupaj prevozili kar 1450 kilometrov.

Predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam Milan Ninić je ob koncu akcije povedal, da še vedno verjame v dobroto in srčnost ljudi, saj so Celjani spet dokazali, da imajo veliko srce.

"Zadnjih šest tednov je bilo napornih in vsi čutimo utrujenost, a vse nam je poplačano z dejstvom, da smo ponovno uspeli obdariti ogromno število otrok in da bo na božični večer, zaradi nas in vseh dobrih ljudi, ki so enostavno pomagali z nakupom darila, žarelo 2222 otroških učk več," je dejal Ninić.

Dodal je tudi, da jih vtisi s terena, ki so jim bodisi risali nasmeh na obraz ob veselju otrok, ko so prejeli darila, bodisi izzvali, kakšno solzo ob spoznavanju družinskih žalostnih zgodb, vsakokrat zaznamujejo in jim samo še dajejo voljo in upanje, da zmorejo tudi naprej.