Za kršitve zakona o eksplozivih je zagrožena globa od 400 do 1200 evrov, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Ob tem starše in skrbnike opozarjajo, da so pozorni na nakup, posest ali uporabo pirotehničnih izdelkov svojih otrok. Petarde namreč niso igrače, so opomnili.

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.

"Nepremišljena, nepravilna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto vodi v telesne poškodbe, moti pa tudi živali in onesnažuje okolje. Policisti bomo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov," so še zapisali.