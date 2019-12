V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na severu tudi pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici države so možne manjše plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo precej sončno, le po nekaterih nižinah se bo del dneva zadrževala megla. Proti večeru bo oblačnost od zahoda naraščala.

V petek bo pretežno oblačno s krajšimi sončnimi obdobji. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Ciklonsko območje se je pomaknilo nad jugovzhodno Evropo. Nad Alpami se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah s severnimi vetrovi doteka bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo sprva pretežno oblačno, v krajih severno od nas nastajale manjše padavine, po nižinah bo deževalo.

V sredo bodo predvsem v Alpah nastajale kratkotrajne snežne plohe, drugod v notranjosti bo spremenljivo oblačno in večinoma suho. Ob Jadranu bo sončno.