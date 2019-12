Najmočnejše azijske gospodarske sile skrbi, da bi Severna Koreja v prihodnjih dneh izvedla nov raketni preizkus, ker so pogovori z ZDA o severnokorejskem programu jedrskega orožja zastali.

Japonski premier Shinzo Abe je danes poudaril, da je pomembno obdržati dialog med Pjongjangom in Washingtonom. Kitajski premier Li Keqiang je izpostavil, da sta popolna jedrska razorožitev Korejskega polotoka in trajen mir skupen cilj Pekinga, Tokia in Seula. Južnokorejski predsednik Moon Jae-in pa je dejal, da je sodelovanje med azijskimi silami v času napetosti še posebej pomembno.

Severna Koreja je konec leta postavila kot rok za predstavitev nove ameriške ponudbe, ki bi vključevala umik velikega dela sankcij. V nasprotnem primeru grozi z »novo potjo« in »božičnim darilom« za ZDA, kar bi po mnenju nekaterih strokovnjakov lahko pomenilo izstrelitev medcelinske balistične rakete.