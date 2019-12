Kopitar pred božičnim premorom znova izgubil

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, se na božični premor v ligi NHL odpravljajo s slabo popotnico. Na domačem ledu so kralji z 1:4 izgubili proti prvakom St. Louis Blues. Brayden Schenn se je za goste izkazal z dvema goloma, Blues pa so prišli še do šeste zmage v nizu.