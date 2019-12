Vročica ima najboljši izkupiček domačih zmag med vsemi ekipami v ligi. »Našli smo način, kako znamo stisniti in ubraniti prednost. Drugačen način, kako do zmage. Proti ekipi, s kakršno smo se pomerili danes, smo dosegli izjemno zmago,« je po tekmi dejal trener Miamija Erik Spoelstra.

Domači košarkarji so proti koncu tretje četrtini še zaostajali za sedem točk, nato pa jim je uspel niz 21-4, s katerim so si priigrali deset točk prednosti v začetku zadnje četrtine in jo zadržali do konca. Tyler Herro je v zadnjem delu igre za vročico dosegel 17 točk.

Joe Ingles je s 27 točkami dosegel svoj strelski rekord sezone za košarkarje iz olimpijskega Salt Lake Cityja, ki so se vročici šest sekund pred koncem približali na tri točke zaostanka. A nato je bil Butler uspešen iz prostih metov in zapečatil domačo zmago.

Nastopili so tudi Denver Nuggets, katerih član je Vlatko Čančar. Potem ko je dan poprej postal enajsti Slovenec, ki je zaigral v ligi NBA, se je danes Čančar pri zmagi Denverja nad Phoenix Suns s 113:111 spet preselil na rezervno klop. Jamal Murray je dosegel 28 točk, Nikola Jokić pa je končal s trojnim dvojčkom in skupaj sta zlata zrna popeljala do sedme zaporedne zmage, medtem ko so sonca izgubila še sedmič zaporedoma.