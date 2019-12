3. Španija svetovni prvak, ZDA na kolenih Svetovno prvenstvo v košarki na Kitajskem je bilo polno presenečenj. Prepričanje mnogih je bilo, da se bosta v velikem finalu pomerili ZDA in Srbija, a sta se na koncu le na tekmi za razvrstitev od 5. do 7. mesta. Boljši so bili Srbi, ki so prvenstvo sklenili na petem mestu, po njem pa je odstopil selektor Aleksandar Đorđević. Američani pod vodstvom Gregga Popovicha so bili sedmi. Španija je v finalu ugnala Argentino in slavila drugi naslov svetovnega prvaka, najkoristnejši igralec (MVP) turnirja pa je postal Ricky Rubio.