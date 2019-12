Jutri, 24. decembra, bodo trgovine Interspar odprte od 8. do 17. ure, Sparove do 17. ure, v sredo in četrtek pa bodo vse njihove trgovine zaradi praznikov zaprte. Tudi Lidlove trgovine bodo imele jutri skrajšan urnik, saj bodo vrata zaprli že ob 16. uri, v sredo in četrtek pa bodo zaprti. Podobno bo prihodnji teden, ko bodo Lidlove trgovine v torek, 31. decembra, odprte do 16. ure, 1. in 2. januarja pa zaprte. Hoferjeve trgovine bodo jutri odprte do 18. ure, v torek, 31. decembra, pa do 17. ure. Na praznične dneve bodo zaprti. Pri najboljšem sosedu imajo prav tako praznični delovni čas. Mercator na Tržaški cesti, ki je sicer odprt od 6.30 do 22. ure, bo jutri odprt do 18. ure, 25. in 26. decembra pa bodo vse Mercatorjeve poslovalnice zaprte. Enak urnik imajo tudi prihodnji teden. Hipermarketi Mercator bodo v torek vrata zaprli ob 18. uri. Hipermarket E.Leclerc bo jutri odprt do 19. ure, v sredo in četrtek bodo zaprti, naslednji teden, v torek, 31. decembra, pa bodo vrata zaprli ob 18. uri. Med prazniki bodo odprte le nekatere manjše zasebne trgovine, osnovne izdelke pa bo mogoče kupiti tudi na Petrolovih črpalkah.