Potem ko so prejšnji teden Primorsko zapustili trener Jurica Golemac in igralci Lance Harris, Marko Jagodić Kuridža in Marjan Čakarun, so v Kopru zaradi finančnih težav ostali še brez dveh nosilcev igre. Žan Mark Šiško je danes v Münchnu prestal zdravniške preglede in bo okrepil evroligaški Bayern (Primorska naj bi dobila okoli 100.000 evrov odškodnine), Stephen Holt pa je prekinil pogodbo in se bo najverjetneje vrnil k Astani, kjer je že igral v lanski sezoni. S sila skromno postavo se je sicer Primorska v 12. krogu lige ABA izjemno upirala favorizirani Crveni zvezdi, a na koncu doživela četrti poraz.

Novi trener Andrej Žakelj je lahko računal na sedmerico standardnih igralcev, ki jim je dodal trojico mladincev Urbana Hrovata, Sašo Cianija in Roka Nemaniča. Vsi so dobili tudi priložnost za igro. Ker bodo Koprčani v nadaljevanju sezone potrebovali še nekaj igralcev, se na trgu ozirajo predvsem za organizatorjem igre in krilnim centrom. Gostitelji so se kljub oslabljenemu kadru pogumno postavili po robu evroligaški Crveni zvezdi in ji ves čas dihali za ovratnik. Beograjčani so v drugi četrtini prevzeli nadzor nad tekmo, a Primorska ni dovolila, da bi ušli na višjo razliko. Košarkarji v rumenih dresih so se srčno borili, a jim je na koncu za senzacijo zmanjkalo moči in kakovosti.

»Glede na dano situacijo lahko samo čestitam igralcem. Oni so tisti, ki so zaslužni za tako predstavo. Težko je bilo zadnje dni, a smo se pripravili, kolikor smo se lahko, in prikazali dobro igro. Zvezda je bolj kakovostna, a sem zadovoljen s pristopom in verjamem, da bo tako tudi v naprej,« je povedal Andrej Žakelj in izdal, da še ne ve, ali bo moštvo vodil tudi v prihodnje.

Liga ABA, 12. krog: Olimpija – Mega 112:102, FMP – Krka 84:81, Zadar – Budućnost 82:75, Partizan – Igokea 89:73, Mornar – Cibona 82:73, vrstni red: Budućnost, Partizan in Olimpija po 9-3, Primorska in FMP po 8-4, C. zvezda in Mornar po 7-5, Krka in Cibona po 4-8, Zadar 3-9, Igokea in Mega po 2-10.