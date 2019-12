Tanja Lesničar - Pučko: Ne odpusti jim, Gospod, saj vedo, kaj delajo

Čas božiča je: za vernike, pa tudi za tiste, ki to niso čisto zares, a imajo radi božične večerje, in celo za one, ki definitivno niso ne verni ne družinski tipi, a stisnjenih zob pokonzumirajo ves ta cirkus v imenu tradicije. Skratka, božični čas je čas vseh, ki »dobro v srcu mislimo«. In to smo seveda vsi, kajne, in naj prvi vrže kamen tisti, ki si upa oporekati, da so med nami tudi taki, ki v srcu slabo mislijo. (In ali ste kdaj pomislili, da je v tem slavnem reku mišljenje iz glave padlo v srce, ki vendar velja za bolj nestanovitno in šibkejše od zgornjega nadstropja, in včasih celo pade v hlače, se pravi nizko pade?).