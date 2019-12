Pjongjang bi Beli hiši lahko pokvaril božične praznike. Izteka se namreč rok, ki ga je Severna Koreja postavila Washingtonu z zahtevo po koncu ameriške »sovražne politike«, kar pomeni, da hoče zmanjšanje ali celo odpravo sankcij in pogajalskih izhodišč glede denuklearizacije. V ZDA se tako v naslednjih dneh bojijo »božičnega darila«, ki ga je v začetku decembra eden od severnokorejskih diplomatov napovedal in ga povezal z ameriškim ravnanjem. Ker Trumpova vlada do izteka roka ne namerava zmanjšati sankcij, bi bilo to božično darilo lahko jedrski poskus ali, bolj verjetno, izstrelitev medcelinske rakete, kakršna lahko doseže ameriško ozemlje. Če ne gre zlepa, gre zgrda – tako v Pjongjangu očitno razmišljajo glede odprave ameriških sankcij, pri čemer morda računajo, da bo ameriški predsednik Donald Trump popustil zaradi predsedniških volitev prihodnje leto in zaradi tega, ker se je doslej hvalil, da je s svojim osebnim stikom s Kim Jong Unom dosegel konec takšnim raketnim in jedrskim poskusom.

Pogajanja v težavah Pjongjang bi z vsakim od obeh testiranj tako dokončno prekinil moratorij, kar bi bil hud udarec enemu glavnih ciljev Trumpove zunanje politike: da se za pogajalsko mizo doseže odpoved Severne Koreje jedrskemu orožju. Toda da je po skoraj dveh letih diplomatski proces zašel v resne težave, kaže tudi dejstvo, da je ameriški posebni odposlanec Stephen Biegun prejšnji teden spet praznih rok zapustil Pjongjang. Člani severnokorejskega režima so mu odkrito povedali, da se ne nameravajo več pogovarjati o odpravi jedrskega orožja na polotoku, ker da Američani ne ponujajo ničesar konkretnega. Pogajanja so zašla v slepo ulico že po februarskem srečanju med Trumpom in Kimom v Hanoju. Ameriški predsednik je takrat naivno pričakoval, da se bo Kim vnaprej odpovedal jedrskemu orožju, še preden bi ZDA odpravile sankcije.