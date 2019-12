Te dni po domovih postavljajo jaslice. Svoje je izdelal in postavil tudi Jože Močnik iz Preserja pri Radomljah. Upokojeni avtoličar in avtotapetnik je za svoj hobi – rezbarjenje – našel čas šele dve leti po upokojitvi. Prej, kot pravi, ni imel dovolj časa. »Že kot otrok sem bil vajen vse dni delati. Vedel sem, da ko bom enkrat ostal doma, da ne bom znal gledati v zrak ali – še manj – da bom podpiral šank,« iskreno pove Močnik, ki je tako pri dobrih 65 letih prvič začel obdelovati les. Sprva je vžigal z nitko v lesene plošče. Slike, ki krasijo stene garaže, ki jo je spremenil v delavnico, govorijo o skritem talentu. Vendar je po dveh letih moral delo z žarečo nitko opustiti. »Ker nisem znal delati drugače, kot da sem bil sklonjen nad leseno podlago, kamor sem žgal pikico za pikico, in me je zaradi strupenega plina začelo peči v pljučih,« pove Močnik, ki si je nato kupil prva tri dleta in začel klesati v les. Po dveh letih, ko je videl, da »nisem slab, sem se vključil v TD Kanja Trzin, ki ima močno sekcijo za rezbarstvo«.

Jaslice razstavlja na šestih lokacijah

Danes najraje rezbari v lipov les, uporablja tud hruško, figo in lovor. Čudovita, hudomušna škrata, ki se smejita iz kota stene, je izdelal iz korenine kostanja. »Predvsem pa vse kipce izdelam ročno, zgolj z dleto, pri skulpturah uporabim še smirkov papir in namesto mat vodnega laka uporabim tega za sijaj,« prizna in pripomni, da sam ni izrazit jasličar, kar pa gre seveda pripisati njegovi skromnosti, saj te dni razstavlja šest svetih družin po vsej Sloveniji. Njegovi leseni kipci različnih oblik rezbarjenja stojijo na Prevaljah, v Gornjem Gradu, Gradežu pri Turjaku, Zgornji Kungoti nad Mariborom, pri Sveti Trojici, Vojniku in Jurkloštru. »Letos sva si jaslice ogledala v Vojniku, pred tem pa dve leti zapored obiskala Gradež,« pove Močnik, ki povabi v vas nad Turjakom in svetuje, da si za ogled nekaj več kot 330 razstavljenih del vzamete malo več časa. Jaslice so namreč razstavljene po hišah, kapelicah, kleteh, kaščah, tudi v svinjaku. Poleg Močnika razstavljajo tudi domačini in umetniki iz drugih slovenskih krajev, zadnja leta so jih vaščani veliko prinesli iz tujine. Tako bodo v Gradežu jaslice razstavljene vse do 2. januarja 2020, v spremstvu vodnikov si jih je mogoče ogledati med tednom od 16. do 19. ure, v soboto in nedeljo pa od 13. do 19. ure.