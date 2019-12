Požigi zabojnikov za komunalne odpadke

Požigi zabojnikov so v Ljubljani in verjetno tudi drugod po Sloveniji skrb zbujajoči. V tem letu je bilo do 19. decembra v Ljubljani 217 požigov. Najbolj je bil na udaru Bežigrad, saj je tam zgorelo kar 65 zabojnikov. Tarče požigalcev so tudi ulični koši za odpadke, klopce, igrala na otroških igriščih, razni objekti in njihova oprema. Škoda, ki nastane s požigi, je velika in jo plačamo vsi davkoplačevalci. Požigi zabojnikov ogrožajo stanovanjske objekte in parkirana vozila. Strupeni plini, ki prihajajo iz gorečih zabojnikov, onesnažujejo okolje in škodujejo našemu zdravju.