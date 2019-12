Kljub številnim opozorilom in akcijam z veselim decembrom v mesta prihajajo petarde in ognjemeti. Pokanje različnih pirotehničnih izdelkov se navadno stopnjuje nekaj dni pred božičem pa vse do silvestrovega, ko nebo in mestne ulice postanejo pravo odlagališče petard. Čeprav se vedno več ljudi drži pravil in tovrstne izdelke uporabljajo le med 26. decembrom in 1. januarjem, je prav, da so skrbniki živali oprezni vse dni.

Daljši sprehod opravimo zjutraj

Kot je povedal Marko Oman, vodja Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana, so v preteklosti v decembru in januarju sprejeli od 55 do 70 izgubljenih psov. »Zadnjih nekaj let se je številka zmanjšala skoraj za polovico. Tako smo lani sprejeli okoli 30 izgubljenčkov,« pove in prizna, da gre delna zasluga tudi vedno večjemu zavedanju o negativnih učinkih petard na okolje in živali. »Lani smo imeli čudovito gesto dveh mladih fantov, ki sta denar namesto za petarde namenila za nakup pasje hrane. To sta tudi prinesla v zavetišče. Objavljena fotografija in vest na družbenih omrežjih je sprožila verižno reakcijo in veliko ljudi nas je takrat tudi obiskalo in doniralo hrano,« se spominja Oman.

Sicer pa imajo v zavetišču tudi priporočila, ki jih vsako leto poudarijo in delijo med ljudi. »Glede petard se držimo priporočil, da gremo s psom na daljši sprehod v jutranjem oziroma dopoldanskem času. Čeprav pes nima težav z odpoklicem, ga imamo te dni preventivno na povodcu, ovratnica naj bo označena s telefonsko številko lastnika. Izogibamo se lokacijam, kjer je večja verjetnost, da pride do pokanja, prav tako psa ne vodimo s sabo na silvestrovanja na prostem,« svetuje Oman, ki omeni tudi čas dopustov, ko lastniki svoje ljubljenčke prepustijo v varstvo prijateljem, sorodnikom. »Če žival ni navajena svojega začasnega skrbnika, prav tako ji je tuje okolje, se bo ob prvi priložnosti skušala vrniti domov. Naše priporočilo je, da v kolikor vemo, da bomo psa predali nekomu v začasno oskrbo, da ga začnemo navajati na novo okolje, obiski naj bodo pogostejši, skupaj z začasnim skrbnikom se odpravimo tudi na sprehod,« pove Oman, ki opozori, da začasnemu skrbniku tudi predamo vse potrebne dokumente psa, prav tako pooblastilo, da lahko psa v primeru pobega dvigne v zavetišču. Pri mačkah, predvsem tistih, ki poznajo samo stanovanje, pa sogovornik svetuje, da jih ne selimo. »Če se le da, potem naj začasni skrbnik hodi k mački domov, jo hrani in preživi nekaj časa z njo,« še svetuje Oman.