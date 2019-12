Kdor še ni nakupil vseh daril in namerava zamujeno nadoknaditi danes, bo marsikje izkusil potrošniški pekel: gnečo in množice živčnih ljudi, ki so se zadnji trenutek odpravili v nabavo daril in blaga, brez katerega naj ne bi bilo mogoče preživeti prihajajočih božičnih praznikov. V vogalu male mariborske tržnice pa je nakupovalna oaza, mimo katere je brezglavo potrošništvo naredilo ovinek. Kar pa ne pomeni, da tudi nje ni zajelo praznično vzdušje. Le izžareva ga drugače.

Na steni trgovinice Zlata japka, ki deluje pod blagovno znamko Kupujem odgovorno, visijo ljubki božični okraski. Pri vhodnih vratih je izobešena velika snežinka iz starega časopisnega papirja. Trgovina od maja letos posluje pod okriljem socialnega podjetja Pupillam, ki od leta 2016 upravlja spletno trgovino ecogreenapple.com. Ponudba Zelene japke je veganska, koncept je »zero waste«, torej odgovorno nakupovanje brez odpadne (plastične) embalaže, razloži zastopnica Pupillam Iris Magajna. Pupillam po latinsko pomeni jabolko in zdravje.

Cene so nekoliko višje kot v običajnih trgovinah, družbeno odgovorni izdelki v ponudbi namreč ne sledijo le vodilu brez plastične embalaže, temveč tudi drugim načelom etičnega in družbeno odgovornega poslovanja: niso preizkušeni na živalih, prihajajo od ekoloških pridelovalcev in dobaviteljev, ki poslujejo po principih pravične trgovine.

»Naše trženje ni usmerjeno v ustvarjanje čustev pri kupcih, temveč jih želimo predvsem informirati, zakaj odgovorno nakupovanje pozitivno vpliva na razvoj družbe,« se Magajnovi zdi pomembno poudariti. »Naše poslanstvo je ozaveščati ljudi o možnostih življenja brez odpadkov in o okolju prijaznih rešitvah za ohranjanje narave in zdravja. Seveda pa moramo hkrati imeti takšno ponudbo izdelkov in blaga, ki je strankam zanimiva in nam omogoča obstoj ter ohranjanje delovnih mest.«

»V tem prazničnem času pridejo ljudje k nam iskat nekaj, kar izžareva domačnost, pristnost, srčnost,« ugotavlja vodja trgovine Tadeja Petrovič Cvilak . Seveda to bržkone ni zvitek toaletnega papirja, ki ga lahko tukaj kupiš brez embalaže, za nekaj več kot 30 centov za kos. Prej izberejo raznotere kozmetične izdelke iz izključno naravnih sestavin, pa tudi čaje, marmelade, namaze in podobno. Posebej za ta praznični čas imajo v ponudbi veganski tatarski biftek in ocvirke. »V zadnjih dneh smo prodali že več kot polovico zalog naših veganskih sladic v kozarcih,« je zadovoljna.

Pod dreveščkom bodo zgolj nogavice

Komaj nekaj mesecev po odprtju trgovine je bil njen obstoj ogrožen. »Sosedje so policistom opisali, kako so storilci razgrajali najprej v prehodu za trgovino, nato so zanetili smetnjake, nam razbili steklo in v lokal vrgli nekaj gorečega,« se oktobrskega požiga spominja Magajna. Škoda je presegla dvanajst tisočakov. K sreči sta lokal in celotno poslopje tržnice, ki ga upravlja Snaga, zavarovana. »Seveda nikoli ne dobiš toliko, da bi zmogel poplačati celotno škodo, vendar je bilo denarja dovolj, da smo uredili notranjo opremo in nakupili nove zaloge.« Pri prenovi, ki je bila sklenjena v dobrem mesecu dni, je sodelovalo veliko prostovoljcev, precej dela je opravilo invalidsko podjetje Ozara. »V vsaki slabi stvari je kaj dobrega, zdaj je trgovina še lepša kot prej!«

Ste že nabavili vse letošnja božična darila? »Kupila sem samo nekaj nogavic,« odgovori Magajnova. »Jaz pa sem še pod stresom,« prizna vodja trgovine Zelena japka. »Ker moram najti dobro in poučno darilo za mojo šestletno nečakinjo. Za vse ostale sorodnike in prijatelje pa sem izbrala izdelke iz naše trgovine. Krtačke, mila, te pisane in okusne testenine…« Daril ni zavila v pisan ovojni papir. Uporabila je star časopisni papir in odpadno blago.