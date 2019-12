Minuli konec tedna se je uresničil največji strah navijačev Crvene zvezde. Beograjske rdeče-bele je po dveh letih in pol namreč zapustil trener Vladan Milojević, ki je ekipo popeljal do dveh naslovov srbskih prvakov, moštvo iz srbske prestolnice pa je dvakrat nastopalo tudi v prestižni ligi prvakov.

Na tiskovni konferenci o Milojevićevem slovesu je prvi govoril generalni direktor kluba Zvezdan Terzić . »Niti sami se ne zavedamo, kakšno grandiozno osebo smo imeli v klubu ti dve leti in pol. Verjetno se bomo šele s časovne razdalje zavedali, kako velike stvari je storil v Zvezdi. Prvič mi je odhod omenil pred mesecem in pol, a sem iskreno upal, da si bo premislil. A ko mi je včeraj sporočil, da bi rad odšel, sem dojel, da je konec. V triindvajsetih letih nisem imel takšnega sodelavca. Niti enega spora nisva imela v skupnem obdobju,« je minuli petek skrušeno razlagal eden vodilnih mož najuspešnejšega srbskega kluba v zadnjem obdobju. Podobnega mnenja, a bolj sprijaznjen, je bil častni predsednik Zvezde Dragan Džajić : »Cenim Milojevićevo delo, vsi ga močno spoštujemo. To bo za nas velik hendikep, a življenje gre naprej. Razumem njegovo odločitev, ne moremo vstopiti v njegovo dušo in misli. Zvezda je tak klub, a to ni prvi razhod s trenerjem. Gremo naprej.«

Odločitev ni bila vezana na rezultate

Do besede v prostorih kultne Marakane je nato prišel tudi glavni akter. »Odločil sem se, da ne bom več trener Zvezde. Rad bi se zahvalil Zvezdanu Terziću in Draganu Miloševiću za priložnost. Pa vsem ljudem v upravi, ki so me podpirali v vsem tem času. Izjemno velika zahvala gre tudi navijačem, za njih ne najdem več pravih besed. Ko sem prišel na ta trenerski položaj, je bila moja želja, da nekaj pustim za seboj, predvsem pa nasledniku pustim boljše razmere, kot so bile ob mojem prihodu. Odločil sem se, da odidem zdaj, da bo imel novi strateg z ekipo na voljo celotne zimske priprave, kar je ključno. Tega sam nisem imel. Obenem pa bo imel enajst točk prednosti pred zasledovalci, zame je to kot tretja ligaška lovorika. Lahko bi ostal do poletja, ko mi poteče pogodba, a bi bil to slab trenutek za odhod, tako za klub kot zame,« je dejal devetinštiridesetletni Vladan Milojević. Na vprašanje srbskih novinarjev je pojasnil, da bi bila odločitev enaka, četudi srbski prvaki v zadnjem krogu lige prvakov ne bi izgubili pri Olympiakosu in bi spomladi igrali v izločilnih bojih evropske lige.