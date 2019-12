Paralelni veleslalom v Alti Badii je vnovič postregel z novim zmagovalcem svetovnega pokala in potrdil nepredvidljiv vrstni red. Prvič v karieri se je na najvišjo stopničko povzpel Rasmus Windigstad. Norvežan je pred tem nase najbolj opozoril marca v Kranjski Gori, kjer se je z drugim mestom prvič uvrstil med najboljšo trojico. Windingstad je bil v finalu boljši od Nemca Stefana Luitza, prvič v karieri pa se je s tretjim mestom na zmagovalni oder povzpel Roland Leitinger. Avstrijec, ki je bil pred tremi leti pod vodstvom slovenskega trenerja Janeza Slivnika v Sankt Moritzu svetovni veleslalomski podprvak. »Vse je šlo kot po maslu. Res prekrasen in nepozaben občutek. Ves čas sem čutil podlago, na kateri so imeli tekmeci številne težave,« se je veselil Rasmus Windingstad ter pohvalil francoskega proizvajalca Rossignol, ki je kraljeval tudi na nedeljskem klasičnem veleslalomu, kjer so mu Henrik Kristoffersen, Cyprien Sarrazin in Žan Kranjec priborili trojno zmago.

Če je klasičen veleslalom v Alti Badii za zdaj najsrečnejši kraj najboljšega slovenskega alpskega smučarja Žana Kranjca, ostaja paralelna preizkušnja v Dolomitih njegova nesrečna. Peto leto zapored je namreč Vodičan izpadel v uvodnem krogu izločilnih bojev. Malo znani River Radamus je namreč poskrbel, da bo Žan Kranjec na drevišnji božični večerji v Bukovici pri Vodicah po izjemno uspešnem začetku sezone okusil tudi kakšno kapljo pelina. Enaindvajsetletni Američan je do danes le enkrat osvojil točke svetovnega pokala, Kranjca pa je v skupnem seštevku ugnal za šest stotink. Štefan Hadalin je prvič tekmoval v izločilnih bojih v Alti Badii in je izkoristil nova pravila, po katerih se lahko vsi tekmovalci prebijejo med najboljših 32. Vrhničan je imel težjega nasprotnika. Norvežan Lucas Braathen, ki se vse bolj uveljavlja v svetovnem pokalu, je bil prepričljivo boljši in s četrtim mestom dosegel nov velik uspeh.

Poleg Kranjca je bil danes najbolj razočaran Alexis Pinturault. Francoz je namreč izpadel že v uvodnem dvoboju. Podobno kot Tommy Ford, ki se po veleslalomski zmagi v Beaver Creeku na obeh preizkušnjah v Alti Badii ni znašel. Norvežan Henrik Kristoffersen je povišal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala, a Norvežan s četrtfinalnim porazom ni bil najbolj zadovoljen. Paralelni veleslalom je terjal tudi grd padec, potem ko je Švicar Mauro Caviezel tik pred skokom izgubil oblast nad smučmi.

Kvalifikacije za paralelni veleslalom so bile zelo naporne in so trajale skoraj dve uri, izločilni dvoboji pa le 73 minut. Daleč najhitrejši kvalifikacijski čas, seštevek nastopa na modri in rdeči progi, je postavil Aleksander Aamodt Kilde, ki navdušuje s predbožično pripravljenostjo. Norvežan je presenetil že na nedeljskem veleslalomu, kjer je zasedel četrto mesto, saj je sicer specialist za hitre discipline. Najbližji zasledovalec Stefan Luitz je za Kildejem zaostal za 41 stotink, za finale pa je zadoščal zaostanek sekunde in 15 stotink Finca Samuja Torstija. Žan Kranjec je bil v kvalifikacijah dvanajsti (+0,82), Štefan Hadalin pa 25. (+1,01).

Alta Badia v številkah Svetovni pokal v alpskem smučanju za moške, paralelni veleslalom: 1. Windingstad (Nor), 2. Luitz (Nem), 3. Leitinger (Avs), 4. Nestvold-Haugen, 5. Braathen (oba Nor), 6. Rönngren (Šve), 7. Kristoffersen (nor), 8. Murisier (Švi), 17. Kranjec, 30. Hadalin (oba Slo). Svetovni pokal, skupno (po 11 tekmah): 1. Kristoffersen (Nor) 379, 2. Kriechmayr (Avs) 312, 3. Pinturault (Fra) 302, 4. Kilde (Nor) 294, 5. Mayer (Avs) 257, 12. Kranjec (Slo) 194.