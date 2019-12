Danes bi na ljubljanskem sodišču morali nadaljevati sojenje Janu Korošcu, obtoženemu zaradi hude prometne nesreče, ki jo je marca povzročil na Dunajski cesti v Ljubljani. V njej sta umrla dva pešca. Sojenje je tik pred koncem: danes naj bi zaslišali še zadnjo pričo, nato bi sledile končne besede. Pa iz tega ni bilo nič – Korošca niso pripeljali iz pripora. Sodnica Špela Koleta je pojasnila, da so jo že v petek popoldne iz ljubljanske Povšetove obvestili, da ga zaradi kadrovskih težav ne bodo mogli privesti na sodišče. Torej ji ni preostalo drugega, kot da je sojenje preložila. Nov datum: 6. januar.

Naj spomnimo, da je Korošec 8. marca približno 20 minut pred eno zjutraj na Dunajski v Ljubljani z VW passatom trčil v Milana Đukića in Mića Jožića, ki sta pri križišču z Vilharjevo po prehodu za pešce pri zeleni na semaforju prečkala cesto. Vanju je trčil (na cesti z omejitvijo 60 kilometrov na uro in pri rdeči na semaforju) z 89 kilometri na uro. V krvi je imel 2,1 promila alkohola. Vse priče so že zaslišali, razen obtoženčevega nekdanjega dekleta. Na vabila se je nekaj časa odzivala z zdravniškimi opravičili, a je po nadaljnjem preverjanju zavod za zdravstveno zavarovanje ocenil, da lahko pride na sodišče. In je danes tudi prišla. Pa dokaznega postopka zaradi odsotnosti obtoženega vseeno niso mogli zaključiti.

Tudi na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij so nam potrdili, da pripornika niso mogli privesti zaradi kadrovskega pomanjkanja. Kot so sporočili, so bili letos iz istega vzroka prisiljeni odpovedati 685 spremstev, lani 562. Torej se stanje iz leta v leto slabša. Z največjo kadrovsko podhranjenostjo se ubadajo v zaporih na Dobu, v Ljubljani in Kopru.