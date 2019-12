Predsednik ZDA Donald Trump je Moskvo in Berlin razjezil prejšnji teden, ko je podpisal zakon o obrambnem proračunu in omogočil uvedbo sankcij proti podjetjem in posameznikom, ki sodelujejo pri gradnji ruskih plinovodov Severni tok 2 in Turški tok.

Ameriška administracija ima še nekaj manj kot 60 dni časa, da določi podjetja in posameznike, ki sodelujejo pri gradnji. Zakonodaja omogoča odvzem ameriškega vizuma in zamrznitev premoženja posameznikov. Tisti, proti katerim bodo uvedli sankcije, bodo imeli 30 dni časa, da prenehajo z aktivnostmi.

Severni tok 2 je vreden 9,5 milijarde evrov, z njim pa naj bi Moskva podvojila dobavo plina v Nemčiji. Beyer je v pogovoru za radio Deutschlandfunk ocenil, da bodo sankcije projekt zamaknile za nekaj mesecev, vse alternativne rešitve pa bi bile veliko dražje.

ZDA, ki že dolgo nasprotujejo projektu, so v zakonu zapisale, da je Severni tok 2 orodje prisile oziroma politični vzvod, ki bo oslabil vezi ZDA z Nemčijo in Evropo. Trumpovi kritiki ob tem izpostavljajo, da je zakon podpisal v času, ko si ZDA Evropi prizadevajo prodati več svojega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). "Zanašati se na ameriški LNG bi bilo za nemške potrošnike znatno dražje," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še izpostavil Beyer.

V Moskvi so potezo ZDA označili za kršenje mednarodnega prava. "Moskva ne mara tovrstnih akcij, pa tudi evropske prestolnice ne. To ni všeč Berlinu in tudi Parizu ne," se je na potezo ZDA odzval tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.