Skupina aktivistov, zbranih z vseh koncev Evrope, je danes dopoldne zasedla kmetijo na Vodnikovi cesti v Ljubljani. S tem so želeli javnosti razkriti to, kar se dogaja žrtvam živinoreje, in predvsem družbo spodbuditi k razmisleku. Po prepričanju zagovornikov živali se javnosti prikriva resnica, zato se ljudje nimajo priložnosti odločati po svojih vrednotah.

Prav nič zadovoljen lastnik posestva s kmetijo, ki se javno ni želel izpostaviti, je le nemočno spremljal protest mladih aktivistov, ki so nepovabljeno vstopili na njegovo dvorišče, okrog deset aktivistov, oblečenih v zaščitne obleke, pa je odprlo vrata hleva in se posedlo v prostor, kjer prebiva sedem glav živine, od tega teliček in dve molznici. Preostali protestniki so zunaj, opremljeni s transparenti in pesmijo, mirno protestirali. Kot je povedala predstavnica aktivistov za pravice živali Laura Ajdnik , je bila okupirana kmetija v bližini središča prestolnice izbrana povsem naključno in so jo, kot kaže, uporabili zgolj za kuliso svojega sporočila: »Naše želje nikakor ne segajo po boljših razmerah na kmetijah, želimo zgolj prikaz resnice v javnosti in prenehanje živinoreje. Za okolje, ljudi in seveda živali.« Prav tako trdi, da se javnosti prikriva resnica in da se ljudje nimajo priložnosti odločati po svojih vrednotah, ter vztraja, da je bila kmetija izbrana naključno. »Cilj protesta ni napad na določene kmetije. Ta, na kateri smo, je zgolj primer manjše slovenske kmetije, kjer so živali pogosto zaprte v temi, na kratkih verigah,« pove Ajdnikova in hitro doda, »da na kmetiji, ki smo jo 'zasegli', nismo našli ničesar spornega. Vse je legalno in po slovenskih predpisih o živinoreji.«

»Krava daje mleko, ker jé travo«

S transparenti so protestniki, ki so zasedli pločnik pred kmetijo, sporočali, da so »živali tukaj z nami, ne za nas, in da je življenje njihova pravica. Po njihovem mnenju je to, kar se jim dandanes dogaja, nepravično in nepotrebno nasilje. »Skrbi to, da ljudje tik pred letom 2020 še vedno verjamejo mitu, da krave dajejo mleko kar tako, ker jedo travo,« so med drugim zapisali v svojem sporočilu, veganski aktivist Matej Glivar pa je dodal: »Vse je marketing. Če hočejo prodati izdelek pod lokalno, slovensko, mora izpasti, da so živali srečne in vesele. A žal trpijo vse življenje.« Glivar je še poudaril, da imajo ljudje pravico izvedeti, kaj se dogaja z izdelki, ki jih ljudje kupujejo. »Nihče ni proti kmetu, kmetiji, ampak smo proti sistemu, katerega žrtve so tudi kmetje.«

Mirni shod, ki ga je obiskala tudi policija, se je končal v dobri uri. Organizacija Meat the Victims Slovenija oziroma organizatorka Laura Ajdnik je prejela kazen za shod brez dovoljenja. Ali jo bo upravičeno jezni lastnik tožil, kot je dejala, še ne ve. »Zagotovo pa to ni naš zadnji shod. Smo skupina protestnikov iz Nemčije, Francije, z Danskega, Norveškega, Češkega in iz drugih evropskih držav. Skupaj potujemo po različnih državah in ozaveščamo ljudi, javnost in postavljamo živali na prvo mesto,« je dejala sogovornica.