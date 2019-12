Fotografije in posnetki grozljive nesreče spominjajo na prizore iz filmov o koncu sveta. Iz povsem pogorele črpalke se v nebo vije gost črn dim, na več točkah na tleh vztraja ogenj, ki ga gasilcem še ni uspelo pogasiti. Ti so s pomočjo policije zaradi varnosti zaprli bližnjo okolico črpalke. Kaj se je sploh zgodilo? Po neuradnih informacijah lokalnih medijev je eksplodiralo, ko se je nekaj minut pred enajsto uro dopoldne v aparat za točenje goriva z veliko hitrostjo zaletel voznik avtomobila. Črpalka je zgorela do tal, poškodovani so tudi številni avtomobili, parkirani v bližini. Ali je bil za volanom »avta smrti« 49-letni srbski državljan, ki je v eksploziji umrl, ni znano, prav tako ne druge okoliščine eksplozije.