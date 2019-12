Fanta, ki sta bila na jadrnici, sta sicer imela rešilne jopiče, jadrnica pa je bila poškodovana. Policisti so s patruljnim čolnom takoj odpeljali na del morja med Punto Piran (rt Madona) in bojo Vida. Policista na patruljnem čolnu P-16 sta jadrnico (šolsko plovilo) privezala ob bok policijskega čolna, oba fanta, 18-letnega Ljubljančana in 15-letnega Izolana, oba jadralca, pa sta nepoškodovana potegnila iz morja.

Jadralca sta povedala, da sta pred rtom Piran obračala, pri tem pa jima je na plovilu počila ročica krmila, zato sta se prevrnila. Eden od njiju je skočil v vodo, da bi dvignila jadro, kar pa jima ni uspelo, zato sta na pomoč poklicala policijo.