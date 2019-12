Dvoboj tretjega kroga pokala v Tanzaniji med Young Africansa in Iringe United v Dar-es-Salaamu je bil kaotičen v pravem pomenu besede. Na stadion Uhur je namreč iz neznanega razloga priletel roj čebel in sprva začel napadati igralce in sodnike, nato pa še gledalce. Na srečo se čebele na stadionu niso zadržale predolgo, prav tako pa je incident minil brez resnejših posledic. Ekipi sta tekmo po prekinitvi v 52. minuti le odigrali do konca. zmage pa so se veselili Young Boys, ki so bili boljši s 4:0.