Že v četrtek so se pred sodnico Tatjano Cvetičanin zvrstili domnevno glavni akterji v hudodelski združbi, ki naj bi zlorabljala prostitucijo v klubu Marina pri Ajševici. Jože Kojc, Dejan Šurbek in Vesna Ternovec so tedaj zanikali krivdo, podobno je za njimi v petek storilo še devet obdolženih.

Na koprsko sodišče so danes stopili še trije priprti romunski državljani, ki prav tako krivde niso priznali. Aurelu Donoseju tožilstvo očita kaznivi dejanji trgovine z ljudmi in preprodaje prepovedanih drog. Donose naj bi namreč pripeljal in nastanil nekatera od deklet, ki naj bi jih silili v prostitucijo, poleg tega pa naj bi tajnemu policijskemu delavcu skušal prodati drogo.

Donosejev zagovornik Gorazd Gabrič je predlagal odpravo pripora za svojega varovanca ter preložitev naroka, saj potrebuje čas za pripravo odgovora na dopolnitev kazenske ovadbe, ki so jo prejeli šele nekaj dni pred narokom. Po odločitvi sodnice se bo predobravnavni narok nadaljeval januarja. Krivde danes prav tako nista priznala Marian Adrian Serban in Rai Stoica.

Sodnica Cvetičaninova je okvirno določila tudi datume glavne obravnave, ki se bo predvidoma pričela 4. februarja, posamezni naroki pa se bodo zvrstili tedensko vse do konca oktobra, tudi v času pravosodnih počitnic.

Skupno je v zadevi 17 obtoženih fizičnih oseb in ena pravna oseba. Obtoženi naj bi v zvezi z delovanjem kluba Marina v Ajševici pri Novi Gorici, povezani v hudodelsko združbo, od 1. avgusta 2014 do 23. januarja letos za prostitucijo izkoriščali 413 deklet. Med obtoženimi je bil sprva tudi poslovnež Sergej Racman, a je sodišče zaradi njegove nedosegljivosti postopek zoper njega izločilo.