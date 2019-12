Krški policisti so v petek v Šutni ustavili avtomobil švedskih registrskih oznak. Ugotovili so, da državljan Tunizije z dovoljenjem za bivanje v Belgiji in državljan Sirije z dovoljenjem za bivanje v Švici v avtomobilu prevažata dva državljana Sirije in enega državljana Jemna, ki so pred tem nezakonito prestopili mejo.

Voznikoma so odvzeli prostost in ju bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Avtomobil so zasegli, državljane Sirije in Jemna pa so predali hrvaškim kolegom.

V soboto popoldne so policisti na avtocestnem postajališču pri Obrežju izvedli kontrolo kombija bosanskih registrskih oznak. V kombiju je državljan Romunije prevažal 17 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.

Državljana Romunije so policisti pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujci v kombiju, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni, so še sporočili s policije.