Zadnji del Vojne zvezd po globalnih uspehih prvega vikenda beleži slabše rezultate od predhodnih dveh filmov iz zadnje trilogije - Sila se prebuja iz leta 2015, prav tako v režiji J.J. Adamsa, in Poslednji Jedi iz leta 2017, ki ga je režiral Rian Johnson. Sila se prebuja je v prvem vikendu v filmske blagajne po svetu namreč prinesel kar 517 milijonov dolarjev, nekoliko slabše pa se je s 450 milijoni dolarjev dve leti kasneje odrezal Poslednji Jedi, navaja britanski BBC.

Disneyjev film Vojna zvezd; Vzpon Skywalkerja pa je kljub temu po pisanju francoske tiskovne agencije AFP z izkupičkom otvoritvenega vikenda eden od najuspešnejših filmov, ki so bili v letošnjem decembru premierno prikazani v severnoameriških kinih. V otvoritvenem vikendu je v tamkajšnje blagajne prinesel 175,5 milijona dolarjev in tako prepričljivo vodi pred filmom Jumanji: Naslednja stopnja v režiji Jakea Kasdana, ki je v otvoritvenem vikendu zaslužil 26,1 milijona dolarjev, na tretje mesto pa se je uvrstilo Ledeno kraljestvo II z 12,3 milijona zaslužka.

V filmu Vojna zvezd; Vzpon Skywalkerja, ki ga je J.J. Abrams napisal, režiral in produciral, se vračajo igralci Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac in Lupita Nyong'o, v njem pa so se pojavili tudi zvezdniki izvirne trilogije Mark Hamill, Ian McDiarmid in Anthony Daniels. Poseben poklon so ustvarjalci filma pripravili pokojni igralki Carrie Fisher, ki je igrala princeso Leio.