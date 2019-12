»Škoda, da v letu 2019 še vedno obstaja rasizem. Kdaj se bo ta neumnost ustavila?« je na twitterju zapisal 26-letni nemški branilec v dresu Chelseaja Antonio Rüdiger, ki upa, da bodo na enem najbolj modernih stadionov na svetu, kjer so postavljene številne televizijske in varnostne kamere, našli kršitelje.

Prav nemški reprezentant je v drugem polčasu glavnega sodnika Taylorja opozoril na neprimerno obnašanje domačih navijačev, ki so njega in druge temnopolte soigralce žalili z opičjimi vzkliki. Taylor je zavoljo tega prekinil tekmo in med drugim opravil tudi pogovor z obema trenerjema Josejem Mourinhom in Frankom Lampardom.

Neprimerno obnašanje privržencev Tottenhama so ostro obsodili tudi v domačem taboru, Mourinho je v zvezi s tem dejal: »Sovražim rasizem v družbi, predvsem pa v nogometu. Razočaran sem, da se dogajajo tovrstne zadeve. Naš klub je ponosen, a se bo moral zelo resno spoprijeti s tem problemom.«