Pahljače, pasje bombice, fontane, raketni seti eksotičnih imen in raznolikih učinkov… Vse to in še več se znajde v naboru izdelkov zabavne pirotehnike, ki jih prodajalci še posebno vneto v teh decembrskih dneh z višjimi ali nižjimi popusti ponujajo potrošnikom in jih prepričujejo, da brez bliskanja, pokanja in iskrenja ne bo mogoče pričarati prazničnega in silvestrskega vzdušja. Vendar je to le del zgodbe, tisti navidezno zabavni in privlačni del prazničnega iskrenja. Tisti, ki zanemari, da statistika vsako leto zabeleži primere najhujših poškodb, ki so posledica lovljenja trenutkov kratkotrajne pirotehnične zabave. Med žrtvami so pogosto mladoletniki, ki jih uporaba pirotehničnih izdelkov lahko zaznamuje za vse življenje.

Opekline, raztrganine, trajna ali začasna izguba sluha, poškodbe oči ali izguba vida, amputacija vrhnjih delov ali celih prstov, morda celo roke, globoke rane na rokah, ki prizadenejo tudi tetive, kar pomeni težave z raztegovanjem in gibljivostjo. Ne sliši se prav nič privlačno in zabavno, kajne? Ampak to so le najhujše nesreče, ki jih lahko povzročijo petarde in doma narejeni pirotehnični izdelki, ki sta jih naštela dr. Simon Herman, travmatolog na UKC Ljubljana, in Daniel Jug iz sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi (GPU). Sploh doma narejeni pirotehnični izdelki so še posebno nevarni, ker so nestabilni, je opozoril Jug ob letošnji skupni akciji policistov, zdravnikov, inšpektorjev in gasilcev, s katero opozarjajo na hude posledice nepremišljene uporabe pirotehničnih izdelkov. Čeprav so petarde najrazličnejših moči, kategorije 2 in 3, v Sloveniji prepovedane, se leto ne obrne naokoli, ne da bi po naših ulicah donelo pokanje najrazličnejših jakosti.

Ko petardo prinesete čez mejo – prekršek Prav nič zabaven in privlačen opis najhujših posledic uporabe prepovedanih petard pa ljudi ne odvrne, da jih ne bi naročevali prek spleta iz drugih držav ali jih kupovali v sosednjih državah z bolj sproščeno zakonodajo na tem področju. Policija to odsvetuje, saj ste v obeh primerih v težavah, ker kršite zakon. »Zavedati se moramo, da smo po vrnitvi iz Avstrije ali s Hrvaškega, kjer smo kupili pirotehniko, v Sloveniji v prekršku,« je opozoril Igor Juršič z inšpektorata za notranje zadeve, ki deluje pod okriljem ministrstva za notranje zadeve. Globa znaša od 400 do 1200 evrov. Je prepovedano pokanje vredno tega denarja? Odgovor na to ve vsak zase. Danes je prek spleta mogoče kupiti že vse mogoče. Če pirotehnične izdelke prodajajo registrirani trgovci, ni težav. Nastanejo pa v primeru pošiljanja pirotehničnih izdelkov (sploh prepovedanih) po pošti iz tujine, saj je tovrstno pošiljanje prepovedano, kar jasno ureja tudi zakon o poštnih storitvah. Težko je odkriti pošiljko, ki vsebuje eksploziv ali pirotehnični izdelek, je priznal Juršič in dodal, da če pošte odkrijejo takšno pošiljko, o tem obvestijo pristojne organe. V lovu za kršitelji so tudi inšpektorji že velikokrat naročili pirotehnične izdelke po spletu iz tujine na povsem običajne naslove fizičnih oseb. A so velikokrat ostali praznih rok. Kar kaže na to, da kupci velikokrat plačajo za izdelek, ki ga na koncu sploh ne dobijo, je pojasnil Juršič. Je vredno na tak način v nič vreči pest evrov? Tudi odgovor na to vprašanje ve vsak zase. Če si raznovrstnih praznovanj ne morete predstavljati brez pirotehnične popestritve, je vredno nekaj besed in pozornosti nameniti tudi kakovosti teh izdelkov. Kot sta pojasnila Juršič in Jug, v Sloveniji od leta 2017 velja pravilo, da morajo biti vsi izdelki, ki se prodajajo, označeni z oznako CE. Ta ni sama sebi namen, ampak je zagotovilo, da se bo ob pravilni uporabi izdelek odzval na način, ki uporabnika ne ogroža (v predvidenem času bo prišlo do sprožitve in uporabnik bo imel čas, da se umakne na varno). Juršič je še pojasnil, da so v Sloveniji lahko na trgu samo tisti izdelki, ki imajo originalni certifikat in za katere tudi ministrstvo za notranje zadeve potrdi, da ustrezajo vsem predpisom. Kaj pa je s kakovostjo izdelkov na črnem trgu in v sosednjih državah? Tega ne vedo, med prepovedano pirotehniko, prineseno v državo, pa največkrat zasežejo »klasične« petarde (zelene) in megapetarde (rdeče), njihove sestave ne poznajo, saj jih običajno ne analizirajo. So pa leta 2016 izvedli projekt, ko so na našem trgu zasegli približno 70 kosov pirotehnike in jih poslali v akreditirane laboratorije, kjer so ugotovili določene pomanjkljivosti glede glasnosti, drugega ne. Kar zadeva čas sprožitve eksplozije, težav niso ugotovili.

December – čas za akcijo Sicer pa se decembra tudi inšpektorji pogosteje podajo na teren, saj v tem mesecu, ko je prodaja tovrstnih izdelkov največja, izvedejo tudi glavnino nadzorov pri trgovcih na drobno. Pri trgovcih na debelo pa se inšpektorji oglasijo že v spomladanskih mesecih. Kot je povedal Juršič, je na terenu osem inšpektorjev, v mesecu decembru nameravajo na inšpektoratu za notranje zadeve opraviti od 70 do 80 nadzorov. Tretjina izrečenih ukrepov so globe, ki za pravne in odgovorne osebe niso zanemarljive. Statistika nadzorov kaže, da so lani ugotovili 18 kršitev glede prodaje pirotehničnih izdelkov. Ampak te kršitve so se nanašale predvsem na način prodaje in prodajna mesta. Pri registriranih trgovcih po Sloveniji ne ugotavljajo, da bi kaj prodajali »pod pultom« ali da bi prodajali prepovedano pirotehniko, je o nadzorih še povedal Juršič.