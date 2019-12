Preden si pogledamo, kako lahko ta tiramisu pripravite in kaj točno potrebujete, pa še nekaj slastnih in nadvse lepih sladic, ki jih lahko pripravite, ko želite navdušiti:

PRIPRAVA

V veliki skledi dobro zmešajte jajca (4 cela in beljak – rumenjak prihranite za k mascarpone siru) in sladkor, da dobite rahlo zmes. Maslo stopite in dodajte v jajčno zmes, potem pa vanjo presejte še moko in kakav in previdno premešajte. Ovalen ali pravokoten pekač (približno 15x25cm) premažite z maslom ali pa obložite s papirjem za peko. Vanj zlijte čokoladno zmes in biskvit pecite 10 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija.

Nad vodno kopeljo (čokolado nalomite v skledo, to pa postavite na kozico z vrelo vodo, skleda naj se vode ne dotika!) stopite belo čokolado z mlekom. Mešajte, da se čokolada stopi, potem pa pustite, da se malenkost ohladi. V drugi večji skledi dobro zmešajte maskarpone in rumov sladkor. Dodajte še rumenjak in vanilijevo pasto, potem pa umešajte še stopljeno belo čokolado.

Biskvit vzemite iz pekača, mu previdno odstranite papir za peko in pustite, da se ohladi. Hladen biskvit prelijte z nekaj žlicami toplega kakava – prelijte le s toliko kakava, da se biskvit dobro napoji, ne zlijte kar vsega kakava na enkrat.

Na napojen biskvit razporedite maskarpone kremo, čez potresite v prah zdrobljen kakav in celotno površino okrasite s čokoladnimi ostružki. Te naredite tako, da z velikim nožem popraskajte po čokoladi, da dobite okrogle svaljke.

Pripravljen tiramisu pred serviranjem vsaj za dve uri postavite v hladilnik, da se maskarpone krema strdi, nato pa tiramisu postrezite.