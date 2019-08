Prekmurje, pokrajina kot vsaka druga

Zmagovalci v prvi svetovni vojni so bili neusmiljeni. Kar ostane, naj bo Avstrija, je menda dejal »tiger«, francoski ministrski predsednik Georges Clemenceau med mirovnimi pogajanji v St. Germainu, potem ko so bile določene meje držav, nastalih iz ruševin avstrijskega dela habsburške monarhije. Zgodovinarji pristnosti te izjave doslej niso potrdili in najverjetneje je zgolj legenda, morda nastala iz potrebe poražencev, da racionalizirajo ravnanje antantnih sil, ki so ga doživeli kot ponižanje. Kajti Clemenceaujev domnevni izrek smiselno ni veljal le za Avstrijo, temveč tudi za Madžarsko. Kar je namreč ostalo, ko so Češkoslovaška, Romunija in Kraljevina SHS, kasneje Jugoslavija, dobile svoje meje, je bila Madžarska: brez dveh tretjin ozemlja nekdanjega ogrskega dela monarhije in brez tretjine »narodovega telesa«.