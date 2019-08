Imola v Italiji je ljubiteljem avto-moto športov znana zlasti zaradi dirkališča, na katerem so med letoma 1981 in 2006 potekale dirke formule 1 za veliko nagrado San Marina. Predvsem pa bo v svetu športa ostala zapisana po tragičnem dogodku, saj se je leta 1994 tam smrtno ponesrečil eden najboljših voznikov v formuli 1 vseh časov Brazilec Ayrton Senna. Ta konec tedna bo Imola obarvana slovensko. Razlog za to je motokrosist Tim Gajser, ki mu v najmočnejšem razredu MXGP do drugega naslova svetovnega prvaka manjka le še 13 točk. Ker je zelo verjetno, da bo po petnajsti dirki v sezoni že postal svetovni prvak, bo v Imolo romalo veliko število slovenskih navijačev, ki mu bodo s podporo poskušali pomagati do izjemnega uspeha.

Timu Gajserju gre v letošnji sezoni resnično vse kot po maslu. Na dosedanjih 14 dirkah je namreč kar devetkrat stal na najvišji stopnički, zato ni čudno, da ima v skupnem seštevku pred prvim zasledovalcem Švicarjem Jeremyjem Seewerjem kar 187 točk prednosti. Štiri dirke pred koncem lahko tako Gajserju drugi naslov svetovnega prvaka v MXGP vzame le še splet nesrečnih dogodkov. Dvaindvajsetletni Makolčan pa noče ničesar prepuščati naključju in si skupno zmago želi zagotoviti že jutri pred armado slovenskih navijačev. »Slišal sem, da se bo v Imolo odpravilo veliko slovenskih navijačev z avtobusi, avtodomi in avtomobili. Vesel sem, da me bodo v velikem številu podprli,« pravi Tim Gajser in dodaja, da podpora rojakov zanj ne bo dodatno breme. »Poskusil bom dirkati tako, kot znam, kot vozim na treningih. Starti so zelo pomembni. Upam, da mi uspeta dva dobra starta, ker si s tem lahko narediš tekmo veliko bolj enostavno.«

Za dirko v Imoli so imeli motokrosisti dva tedna časa za pripravo. Nazadnje so se merili v Belgiji, kjer je zmagal prav Gajser, čeprav mivka ni njegova priljubljena podlaga. A je pred sezono ravno dirkanju na mivki posvetil veliko časa, kar se mu je na koncu obrestovalo. Umetno pripravljena steza na avtodromu Enza in Dina Ferrarija, kjer je lani osvojil drugo mesto, mu veliko bolj leži. »Ne čutim pritiska. Prednost v skupnem seštevku je res ogromna. Najpomembneje je, da osvojim naslov svetovnega prvaka. To pomeni, da bo treba voziti z glavo. A če bom videl priložnost za zmago, da sem spredaj, bom to gotovo poskusil izkoristiti. Proga letos v Imoli je malce drugačna. Kot sem videl, so malo spremenili konfiguracijo, a za vse bo enaka,« razmišlja Gajser.

Po težavah z boleznijo, zaradi katerih je moral izpustiti zadnji dve dirki v svetovnem prvenstvu, bo v Imoli v razredu MXGP znova tekmoval Klemen Gerčar. V razredu MX2 bo slovenske barve branil Jan Pancar. Premierno pa se bodo že danes na prvi dirki za svetovno prvenstvo predstavili tekmovalci na električnih kolesih, med katerimi bo tudi Slovenec Anže Svetek, član AMD Šentvid pri Stični.