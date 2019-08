Krško, Radomlje in Bilje po uvodnih treh tekmah ostajajo med edinimi neporaženimi moštvi v drugi slovenski nogometni ligi. Vodilni trojici za ovratnik dihajo Gorica, Nafta in Koper, ki spadajo med osrednje kandidate za napredovanje v višji rang tekmovanja. Na premierno zmago še vedno čakajo Dobljani, Brici, Dravograjčani in Slatničani.

Koper je razočaral v prvem in drugem krogu, nato pa popravil vtis s prestižno zmago na primorskem derbiju v gosteh proti Gorici. Nekdanja slovenska prvaka sta bila v hudi vročini daleč od prvoligaške podobe, saj je bila raven igre na nižji ravni kot nekoč, ko sta konkurenčno tekmovala med najboljšimi klubi v državi. Koper ima največjega aduta na trenerski klopi, kjer sedi izkušeni Miran Srebrnič. Ko je ugnal Gorico, pri kateri si je uveljavil trenersko ime, se mu je odvalil kamen od srca. Koper se počasi vzpenja, potem ko je na začetku prvenstva spoznal, da je konkurenca za preboj v prvo ligo težja od pričakovanj. Koprčane po zanesljivem napredovanju v drugi krog pokala Slovenije in s šestim doseženim golom proti Beltincem čaka derbi četrtega kroga druge lige proti Nafti, ki bo na Bonifiki gostovala jutri zvečer. Tekma bo razkrila, ali je Koper dokončno ujel tekmovalno formo, s katero bo lovil hiter preboj med prvoligaše. Največje breme je na Daretu Vršiču, ki je bil poleti predstavljen kot največja okrepitev kluba.

Gorica je preveč odvisna od učinka napadalca Etiena Velikonje, ki je na začetku prvenstva zabil šest od osmih zadetkov svojega moštva. Če se bo do konca prestopnega roka preselil v boljši klub, bo imel trener Borivoje Lučić hude preglavice, kako nadomestiti prvega zvezdnika. Gorica bo danes gostovala na Ptuju, kjer si po grenkem porazu s Koprom ne sme privoščiti novega spodrsljaja. Vodilno Krško ne bi smelo imeti težav na gostovanju v Dekanih, Radomljani bodo igrali z Beltinčani, Bilje pa bodo poskušale ohraniti sloves ekipe z najboljšo obrambo na domačem igrišču proti Krki. V Dobu bodo na tekmi moštev brez dosežene zmage gostovali nogometaši Brd, medtem ko bo Dravograd prvo zmago iskal proti Brežicam, Rogaška pa proti Fužinarju.

2. SNL, 4. krog, danes ob 17. uri: Radomlje – Beltinci, Dravograd – Brežice, Drava – Gorica, Dob – Brda, Bilje – Krka, Krško – Dekani, Rogaška – Fužinar, jutri ob 19. uri: Koper – Nafta.