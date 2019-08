Prvega ne pozabiš nikoli. Ni bil sicer naš sanjski avto, zato pa prvi, ki smo si ga kupili z lastnim denarjem. Fiat uno. Pisalo se je leto 1995, italijan pa je sodil med tiste štirikolesnike, ki so ponujali veliko za odšteti denar, čeprav seveda varnostnih in udobnostnih dodatkov, ki se zdijo danes samoumevni, ni premogel. Le dve leti kasneje se je uno znašel na naslovnicah vseh večjih tiskanih medijev, o njem pa se je govorilo toliko kot še nikoli prej, pa čeprav se je na cestah vozil od leta 1983. Razlog ni bil vesele, temveč žalostne narave, smrt neverjetno priljubljene princese Diane. Prav uno naj bi bil na svojevrsten način vpleten v njeno smrt, saj naj bi v predoru Alma v Parizu prišlo do trka z mercedesom, ki je prevažal princeso. Pojavile so se celo teorije zarote, da naj bi do trka prišlo namenoma, kot del atentata, a so vse skupaj zavrgli, pa čeprav naj bi tedaj 22-letni voznik una Le Van Thanh avto še tisto noč iz bele prebarval v rdečo.

Življenje una je bilo sicer precej manj turbulentno, priljubljenost malčka pa dokazuje tudi, da so jih izdelali 8,8 milijona. Zasnovalo ga je podjetje ItalDesign, katerega lastnik je bil sloviti Giorgetto Giugiaro. Kupci so kljub skromni dolžinski meri 3,64 metra hvalili njegovo prostornost, varčnost in vozne lastnosti, una pa se je oprijel naziv najbolj inovativnega evropskega malega avtomobila.

Malčki so mu še danes podobni Bil je neke vrste mali enoprostorec in je oral ledino, saj so malčki še danes zasnovani podobno. Pred tem je bil trend proizvodnje vse nižjih štirikolesnikov. Skorajda sočasno sta v razred vstopila še peugeot 205 in opel corsa ter zaostrila konkurenco. Naprodaj je bil s tremi ali petimi vrati, na voljo pa z oznakami 45, 55, 60, 70 in 75, ki so označevale število konjev pod motornim pokrovom. Najbolj luksuzna različica je imela daljinsko odklepanje in zaklepanje vrat ter meglenke. Aprila 1985 so predstavili različico turbo i.e., ki je tehtala vsega 845 kilogramov in omogočila maksimalno hitrost adrenalinskih 200 km/h. Prilagodili so vzmetenje, avto pa obuli v 13-palčna platišča in Pirellijeve pnevmatike. Imel je športne sedeže, električno pomična stekla, panoramsko streho in neke vrste predhodnika zavornega sistema ABS, ki so ga poimenovali anti skid, a je bil neučinkovit in nezanesljiv. V prodajni program so dodali še dizelsko različico in brezstopenjski menjalnik. »Je okreten in lahko vodljiv avtomobil, s katerim se je mogoče voziti dokaj hitro in je vožnja lahko tudi zabavna. Sedeža sta dovolj udobna, preglednost zgledna, notranjost sodobna, prtljažnik pa velik. Pelje se bolje kot marsikateri dražji avto, le ročni menjalnik ni najboljši,« so zapisali v testu iz leta 1990. Nekaj časa so una proizvajali tudi v Kragujevcu v Jugoslaviji, 45-konjski motor pa so si sposodili iz yuga. Ker je bil od njega občutno dražji, so po vsega 2260 enotah opustili proizvodnjo. Je bila pa zato konkurenca vse ostrejša, saj so na cesto zapeljali tudi nova ford fiesta, citroën AX in renault clio. Konec leta 1989 je zato napočil čas za prenovo, po kateri je bil koeficient upora še ugodnejših 0,30. Kljub temu je postajalo jasno, da so mu leta šteta, po predstavitvi naslednika fiata punta pa je bilo evropskih kupcev vse manj, dokler leta 1995 po vsej Evropi niso ustavili prodaje.