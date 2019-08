Kakor koli, omenjeni kolega v natikačih preživi kar nekaj mesecev na leto, ob tem pa je ogromno časa za volanom. Seštevek obojega kljub njegovim nespornim vozniškim sposobnostim torej ne da nič kaj obetajočega rezultata, saj je vožnja z natikači v številnih pogledih lahko zelo nevarna. A se na to, nemara tudi zato, ker ni izrecno prepovedano, kar bi seveda pomenilo, da bi tiste, ki vozijo v natikačih, lahko tudi denarno kaznovali, pri nas požvižga kar precejšnje število voznikov. Ti v vročih dneh pač nočejo izgubljati časa s tem, da bi se pred vožnjo preobuli v primerno obutev, čeprav le takšna zagotavlja varno udeležbo v cestnem prometu in optimalen oprijem med stopalom in stopalkami za plin, zavoro ali sklopko. Da ne bo pomote, enako nevarni so tudi nekateri drugi čevlji, ki jih nosijo v tem primeru pač izključno voznice – od visokih pet do sandal z visoko platformo. Prav tako se ne priporoča niti, da vozimo bosi, kdor to stori, pa naj prej poskrbi vsaj za to, da svoje obutve ne odloži kar v prostor pri nogah, saj se lahko ta hitro zatakne pod katero od stopalk.

No, vseeno je vredno dodati, da, kljub temu da glede obutve med vožnjo v zakonu ni izrecnih omejitev, policisti teoretično lahko poiščejo način, da vas »po ovinku« kaznujejo tudi za vožnjo v natikačih. Če namreč ugotovijo, da ste uporabljali naprave ali opremo, ki zmanjšuje možnost obvladovanja vozila, torej v tem primeru obutev, vas lahko oglobijo s 120 evri. Pri tem lahko kršitev na primer ugotovijo na podlagi vožnje voznika, pri kateri je vidno, da ga nekaj ovira. Težko torej, a je mogoče.

In ko beseda že teče o obutvi za volanom, ni napak, pa čeprav je to bolj tema za hladnejše dni, omeniti, da so prav tako pomembna tudi primerna oblačila. Ko nosimo debela oblačila, varnostnega pasu ne smemo pripeti čez bundo ali plašč, saj je v primeru trka med nami in pasom dodaten prostor, zaradi katerega nas pas ne more optimalno zavarovati. Če pa oblačil zgoraj sploh ne nosite, kar je (v tem primeru pa izključno pri voznikih) tudi mogoče opaziti v teh dneh, vas lahko varnostni pas pošteno poreže.

Da, za varno udeležbo v cestnem prometu v vlogi voznika avtomobila je v vsakem primeru tudi na opisane načine treba poskrbeti, še preden speljemo.