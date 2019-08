Ta drobna knjižica, sicer svojevrstna in rahlo elegična mešanica avtobiografskih motivov, povesti za otroke, filozofskih drobtinic, ironičnih družbenih premislekov ter preprostih, toda elegantnih avtorjevih ilustracij, je eno najbolj priljubljenih del svetovne literature – od izida leta 1943 so jo namreč do danes prevedli že v 270 jezikov, prodanih pa je bilo 145 milijonov izvodov po vsem svetu.

Skice, ki vključujejo podobe Malega princa, ko se pogovarja z lisico, pijanca, ki sedi na svojem planetu, in tudi kultno risbo »klobuka« oziroma boe, ki je pravkar pojedla slona, so našli v mapi z drugimi deli in so v dobrem stanju; leta 1986 jih je na dražbi v kraju Bevaix kupil znani zbiratelj in nepremičninski mogotec Bruno Stefanini, ki je lani umrl; v njegovi zbirki je bilo več kot 10.000 umetniških del. O odkritju so obvestili tudi knjižnico in muzej Morgan v New Yorku, kjer sicer hranijo izvirne Saint-Exupéryjeve ilustracije za knjigo.