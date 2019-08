Sedemnajst »azijskih in evropskih« mornarjev je bilo ugrabljenih v napadu na dve ladji pred obalo pristaniškega mesta Douala, je potrdil predstavnik pristanišča. Napada so »najverjetneje« izvedli nigerijski gusarji, ki naj bi namero o tem objavili dan prej.

Rusko zunanje ministrstvo je medtem potrdilo, da so napadalci pred obalo Kameruna ugrabili osem članov posadke tovorne ladje danske družbe Ultrabulk, med njimi so tudi trije ruski državljani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Na podlagi dostopnih podatkov so neznanci na območju pristanišča Douala v Kamerunu 15. avgusta napadli tovorno ladjo Marmalaita danske družbe Ultrabulk, ki je plula pod zastavo Antigve in Barbude,« so sporočili v Moskvi.

Gvinejski zaliv, katerega obala se razprostira v velikem loku od Liberije do Gabona, je znan po piratstvu in kraji nafte, nezakonitem ribolovu ter trgovini z ljudmi in mamili, poroča AFP. V zahodnoafriških vodah so sicer ugrabitve za odkupnino pogoste, pogosto so tarča tuje ladje.