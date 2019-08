Naježeno in jedrnato: Etični kodeks

Eden od naših uslužbencev je na Facebooku objavil, da v njihovi izpostavi našega podjetja iščejo študente za delo v podjetju. Danes se bom ukvarjala s tem, da objavo umakne in da mu ponovno razložim pravila igre na družbenih omrežjih,« je ob odprti skripti, v kateri so natančno popisana pravila, kaj se na družbenih omrežjih sme in česa se ne sme delati, povedala nekdanja sodelavka v mednarodni korporaciji. Moje kratko delovanje tam je bilo v mnogih pogledih razsvetljujoče.