Goran Vojnović: Konec nekega Pirana

Malo po tistem, ko smo Mercator za male pare in velike provizije prodali na bolšjem trgu prvemu kriminalcu, ki je prišel mimo, so na Rokovem trgu v Piranu prenovili tamkajšnjo trgovino. Podoba prenovljene trgovine me je v hipu spomnila na tisti prastari vic, v katerem mali Mujo pride iz šole in reče mami, da je učiteljica uganila, da sta njegovo domačo nalogo naredila oče in stric, saj je rekla, da česa takšnega ni mogel narediti en sam bedak. Enako kot Mujeve domače naloge namreč tudi prenove Mercatorjeve piranske trgovine ni mogel narediti en sam bedak.