Boris Dežulović: Pismo s samotnega otoka

Zadnjič sem bil na letnem dopustu pred natančno dvajsetimi leti, avgusta 1999. To je bilo že jebeno zdavnaj: pravkar se je končalo bombardiranje Srbije, v Haagu so vložili obtožnico proti Slobodanu Miloševiću, predsednik Rusije je bil še Boris Jelcin, ki je ravno v tistih dneh za premierja imenoval nekega neznanega Vladimirja Putina. V Sloveniji, na primer, sta še imela glavno besedo Milan Kučan in Janez Drnovšek, minister, ki je pripravljal pogajanja z Evropsko unijo, pa je bil – morda se boste spomnili tega tipa – Igor Bavčar: potem veste, kako zdavnaj je bilo, ko sem bil zadnjič na letnem dopustu.