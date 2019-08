Dve skupini znanstvenikov sta zasnovali tehnike, ki lahko usmerjajo valove in tokove okrog predmeta oziroma objekta v vodi, na primer ladje. S tehnikami je mogoče zmanjšati tudi samo gibanje valov, kar lahko olajša bivanje človeka na palubi, so zapisali raziskovalci v avgustovski izdaji znanstvene revije Physical Review.

Zaščitni plašč, kot so ga poimenovali, deluje tako, da usmeri valove, tako da potujejo okoli predmeta, namesto da bi se po njem razkropili, kar bi prekinilo pot valov. Če se valovi ne razkropijo, lahko potujejo naprej nemoteno. Plašč namesto tega prisili valove, da zavijejo po objektu in se vrnejo v obliko, ki bi jo imeli, če predmeta, ki jih je prestregel, ne bi bilo.

Ena izmed skupin znanstvenikov je s tramovi zgradila strukturo, ki valove usmerja stran od središča tanka, v katerem so jo preizkušali. Med preizkusom so uporabili miniaturno ladjico igračo in kot so sporočili, se med prihajajočimi valovi sploh ni premikala. Kot pojasnjujejo znanstveniki, bi se tovrstna struktura lahko uporabila v pristaniščih, da se ladje ne bi preveč premikale, ko nanje nalagajo tovor.

Druga skupina je zasnovala poseben material, ki ob stiku z vodo spremeni njen tok. Voda nadaljuje, kot da ni prišla v stik z nobenim predmetom. Uporaba tovrstnega materiala bi lahko privedla do izdelave varčnejših vozil.