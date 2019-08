Rumena svilena obleka, ki jo je igralka nosila leta 1954 v vesternu Reka brez povratka, je ocenjena na 60.000 do 80.000 dolarjev, nekaj podobnega pa v avkcijski hiši pričakujejo tudi od tridelne obleke s topom, v kateri je istega leta nastopila v muzikalu There's No Business Like Show Business.

Nekatere njene najbolj znane kostume bodo ponudili 1. novembra na Beverly Hillsu v okviru velike dražbe, s katero se bodo poklonili legendarnim hollywoodskih igralkam.

Marilyn Monroe (1926-1962) velja za eno velikih ikon pop kulture in eno najbolj prepoznavnih hollywoodskih zvezdnic. Njena zvezdniška kariera se je začela s filmom noir Niagara, za njen vrhunec pa veljata komediji Billyja Wilderja Sedem let skomin (1955) in Nekateri so za vroče (1959). Umrla je pri komaj 36 letih, vzrok naj bi bil prevelik odmerek uspaval.