Na državni ravni od začetka junija velja uredba, po kateri se je mogoče z električnimi skiroji voziti samo na območjih za pešce, pločnikih, kolesarskih stezah in na območjih, kjer je hitrost vožnje omejena na 30 kilometrov na uro, pisanje italijanskih medijev povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Lokalne oblasti naj bi na podlagi uredbe pripravile natančna pravila prometa s skiroji in jih obesile na vidnih mestih.

V Milanu pa so konec julija določili, da lahko električni skiroji na območjih za pešce vozijo s hitrostjo šest kilometrov na uro, vožnja po pločnikih pa je prepovedana. Za to so mestne oblasti predvidele globo v višini 26 evrov.

Poslovanje podjetij, ki izposojajo električne skiroje, so prepovedali, da bi ugotovili, ali vsa poslujejo v skladu z zakonodajo. Prvo podjetje, ki nudi najem električnih skirojev v Milanu, se je pojavilo oktobra lani, spomladi letos pa se mu je pridružilo še šest ponudnikov. Takšen trend sicer beležijo v več evropskih mestih.