Po avtocesti z ukradenim kolesom V petek popoldne se je po štajerski avtocesti nekdo vozil s kolesom, o čemer je neki voznik obvestil policiste. Ti so bili ob odkritju »kolesarja« v bližini izvoza za Šentrupert nemalo presenečeni. Šlo je za 28-letnega državljana Črne gore, ki je po odstavnem pasu potiskal žensko gorsko kolo znamke Nakamura, tip platinum cross, črno-modre barve, za katero je povedal, da ga je ukradel na območju Žalca. Morda ga je po odstavnem pasu potiskal ravno zato, ker je ponesreči ukradel žensko kolo, morda iz kakega drugega razloga. Bogve. Policisti so lastnici prek medijev sporočili, da jo prevozno sredstvo čaka na postaji v Žalcu. Nauk zgodbe: če ukradeš kolo in nočeš, da te dobijo, se z njim ne vozi po avtocesti.

Rešena, pockrljana, oddana v nov dom Člani uredništva smo veliki oboževalci facebookovega uporabniškega računa kranjske policije. Poleg poučnih videov, nasvetov za gornike, simpatičnih, aktualnih in milenijcem prijaznih zapisov ter šaljivih komentarjev tu in tam naletimo še na kakšno zgodbo s srečnim koncem. Ta teden je bil v glavni vlogi mucek, ki so ga policisti rešili pred zelo prometnim brniškim terminalom. Zapis so podkrepili s tremi fotografijami brkatega lepotca, na eni od njih se je fotoaparatu nastavljal v pozi na ramenih policistov. A to še ni vse! »Zaradi policistov in dobrih ljudi je muc že našel dom,« so sporočili iz Kranja. Ah, zares pravi pravljični happy end.

Na plaži obrnili jagenjčka Ležite na plaži, se v pravi meri nastavljate soncu, kopate, sproščate, malo zadremate, skratka, uživate v težko prigaranem in zasluženem dopustu. Vaš duševni mir pa nato skali druščina z jadrnice. Prav to se je v ponedeljek zgodilo na plaži v kraju Vrsi, severno od Zadra. Lačna ekipa z 38-letnim 'glavnim kuharjem' na čelu je nekaj čez poldne vplula na plažo. Še preden se je prižgala prva vžigalica, je prišlo do verbalnega spopada med njimi in kopalci, ki nad plovilom sredi plaže pač niso bili navdušeni. Očitno so se nekako dogovorili, da se strinjajo o tem, da se ne strinjajo, zato so se lakotniki izkrcali, zakurili ogenj in sredi plaže začeli obračati jagenjčka. Policisti, ki so prihiteli na »kraj zločina«, so jim najverjetneje napisali kazen za kurjenje ognja na odprtem, marsikatera podrobnost pa je ostala skrita. Na primer to, ali so uspeli žival speči do konca, ali je bila dobra, pa tudi, ali so kosilo podelili s kopalci.

V šamponu tihotapila prašičjo spermo Novice s tako vsebino so redke. Avstralska svinjerejca gresta v zapor, ker sta iz Danske nezakonito uvozila spermo prašičev, ki sta jo skrila v stekleničke za šampon. Torbenu zaradi kršenja zakonov o karanteni in biološki varnosti grozi triletna kazen, Henningu pol leta manj. Oba sta nezakonito in osem let trajajoče tihotapljenje priznala. Z ilegalno spermo sta nato oplojevala avstralske svinje, njihov podmladek pa je tako bil neposreden potomec Dancev. Z stvaritvijo nove genetske linije sta svinjerejca skušala pridobiti nepošteno prednost pred drugimi kolegi. S tem bi lahko v otoško državo (nevede) prinesla tudi različne bolezni, s tem pa ogrozila tako ostalo populacijo prašičev kot prebivalce, ki bi jedli njihovo meso. Podjetje, v katerem sta kmeta delala, je moralo za kazen plačati pol milijona dolarjev.