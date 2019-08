Policista Andrewa Harperja so ubili včeraj zvečer, ko je bil vpoklican zaradi ropa v bližini mesta Sulhampstead. Več podrobnosti zaenkrat še ni znanih.

Na kraju zločina so kriminalisti in forenziki, policija pa je v zvezi z dogodkom že aretirala deset oseb, s katerimi trenutno opravlja pogovore. Vsi so moški, stari med trinajst in trideset let, kot poroča Metro.