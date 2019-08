Đoković malo pred začetkom zadnjega letošnjega turnirja za veliki slam, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, kaže dobro pripravljenost. Številka 1 na svetu in branilec naslova v Cincinnatiju se bo v četrtfinalu pomeril s Francozom Lucasom Puillom.

»Zelo sem zadovoljen s svojo igro. Premagal sem res kakovostnega tekmeca. Resda gladko, a sam izid tokrat ne kaže, da je bil dvoboj res težak. Mislim, da sva danes oba igrala dobro,« je dejal srbski zvezdnik.

Medtem pa je Federerja, zmagovalca 20 grand slamov, ki je v Cincyju osvojil rekordnih sedem naslovov, prvič po 12 letih premagal kvalifikant; po le malo več kot uri igre ga je s 6:3 in 6:4 izločil Rus Andrej Rubljev, ki je naredil le šest napak.

»To je moja največja in najbolj čustvena zmaga,« je dejal 70. igralec z lestvice ATP in dodal: »Pravi šampion in legenda tenisa ... Ne morem verjeti! Res je čudovit občutek, če lahko igraš s takšno legendo. In ne znam si predstavljati, pod kakšnim pritiskom on igra vsak dan.«

»Res je igral dobro. Ničesar mi ni podaril in povsod ga je bilo veliko. Zame je bilo slabo, a prikazal je odlično tekmo. Name je naredil velik vtis,« pa je po tekmi 21-letnega Rubljeva pohvalil 38-letni Federer.