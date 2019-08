Po navedbah generalštaba južnokorejske vojske je Severna Koreja za zdaj še neznana projektila izstrelila iz Tongchona na svoji vzhodni obali, letela sta 230 kilometrov na višini 30 kilometrov, padla pa sta v Japonsko morje.

Novico o severnokorejskih izstrelitvah je potrdil tudi japonski premier Shinzo Abe, a poudaril, da ne bosta vplivali na varnost Japonske. »Smo v pripravljenosti in sprejemamo vse potrebne ukrepe, da bi javnosti zagotovili varnost, ob tem pa se usklajujemo z ZDA,« je še pojasnil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Severna Koreja je ob tem zavrnila kakršne koli mirovne pogovore z južno sosedo ter izpostavila, da so za to kriva dejanja Južne Koreje oz. njenega predsednika. Ta se je v četrtek na slovesnosti ob dnevu narodne osvoboditve od japonske nadvlade med drugim zavzel za pospešitev mirovnih pogovorov med Korejama, ki bi prispevali k združitvi obeh držav do leta 2045. Ob tem je poudaril, da je cilj denuklearizacije Korejskega polotoka na »kritičnem razpotju«, saj kaže, da so pogovori med Korejama v slepi ulici.

Pjongjang je danes odgovoril s sporočilom, v katerem se sprašuje o smiselnosti dialoga, če Južna Koreja nadaljuje skupne vojaške vaje z ZDA. Južnokorejskega predsednika pa so označili za človeka brez sramu.

Današnja severnokorejska izstrelitev je že šesta v manj kot mesecu dni. Ob prejšnjih izstrelitvah raket je Pjongjang opozarjal Seul, naj preneha uvažati visokotehnološko orožje ter se odpove skupnim vojaškim vajam z ZDA.

Pjongjang ima redne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, ki tradicionalno potekajo avgusta, za pripravo na invazijo. Washington in Seul po drugi strani trdita, da so vaje izključno obrambne narave.

Severnokorejski voditelj Kim Jong Un in ameriški predsednik Donald Trump sta se junija na demilitariziranem območju med Korejama dogovorila o začetku pogajanj o jedrski razorožitvi Severne Koreje. Pogovori se niso začeli, Pjongjang pa je večkrat opozoril, da se tudi ne bodo, če bodo potekale vojaške vaje.