Kongresnici naj bi po prvotnih načrtih v Izrael prispeli konec tedna, v okviru obiska pa naj bi šli tudi na palestinska ozemlja. Izraelske oblasti so odločitev o prepovedi sporočile zatem, ko jih je k temu pozval ameriški predsednik Donald Trump, ki ga demokratski kongresnici pogosto kritizirata, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je tvitnil Trump, bi bilo znamenje velike šibkosti, če bi Izrael kongresnicama dovolil vstopiti v državo. "Sovražita Izrael in vse Jude," je zatrdil in nadaljeval, da ju nič ne more odvrniti od tega stališča.

Rashida Tlaib je sicer palestinskega porekla. Izraelske oblasti so sporočile, da bodo še preučile njeno prošnjo za obisk pri svojcih na Zahodnem bregu.

Na odločitev Izraela se je že odzvala v Somaliji rojena 37-letna Omarjeva, ki v predstavniškem domu zastopa mesto Minneapolis v zvezni državi Minnesota. Kot je poudarila, jo je odločitev "zmrazila", po njenem prepričanju pa gre tudi za "žalitev demokratičnih vrednot".